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Бронзовый Хатико украсил центр Кировки

Скульптуру верному псу открыли через три года после начала работ.
сегодня в 12:32
  |  Общество

Память о челябинском Хатико увековечили сегодня, 2 ноября, в центре города. На Кировке, напротив здания Главпочтамта, установили и открыли памятник верной и преданной собаке, два года ждавшей своего хозяина на остановке в Металлургическом районе. Местные жители подкармливали собаку, больше всего она любила беляши, так что прозвали пса Беляш.

История Хатико длилась три года: в 2015 году челябинцы начали сбор средств на создание скульптуры, затем появился ее гипсовый прототип, и в конечном итоге уральские мастера отлили собаку в натуральную величину из бронзы.

Я видела собаку несколько раз, проезжая в транспорте. Поняла, что собака непростая. Когда узнала, что собака погибла, мне пришла в голову идея установить ей памятник. В соцсети организовали группу, объявили сбор средств, обратились к депутатам, они поддержали. Скульптор сделала эскиз. — Елена Дрожжина.

Во время церемонии перед памятником Хатико даже положили букет цветов.

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