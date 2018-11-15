/ Частичка Южного Урала появится в Крыму вместе с солнечными часами

В создании объекта участвуют челябинские кузнецы.

К пятилетию вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации на полуострове установят солнечные часы. В них будет частичка Челябинской области. Южноуральские кузнецы создадут из металла сегмент, напоминающий регион. Он будет отличаться от других декором: миниатюрой с изображением памятника архитектуры, зодчества, узора.

Эскиз рассматривает совет из оргкомитета и к решению добавляется общественное мнение из обсуждений. Выбранный вариант закрепляется в изготовление за автором. В обязанности выбранного автора входит коммуницировать с другими кузнецами в регионе, организовать доступ к сегменту для соучастия мастеров — закрепить свой символ или поставить клеймо. Начиная с 15 декабря готовые сегменты рассылаются компанией партнёром, по регионам. Получатели — авторы выбранных проектов. — рассказали авторы проекта.

Соберут металлические солнечные часы в Санкт-Петербурге в феврале, а потом отправят в Симферополь.

Поучаствовать в создании часов могут и те, кто не имеет отношения к кузнечному делу. От них ждут вариант символа Челябинской области. Идеи принимают на почту: soyuzkuz74@mail.ru.