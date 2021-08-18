Памятник Петру Сумину в Челябинске откроют 20 августа

Церемонию посетит вдова экс-губернатора Ольга Сумина

В пятницу, 20 августа, состоится торжественная церемония открытия памятника экс-губернатору Челябинской области Петру Сумину. Бюст установят у Исторического музея Южного Урала. На церемонию в 11:30 приглашены родные и друзья губернатора, в числе почетных гостей вдова Ольга Сумина.



Бронзовый памятник появится у главного входа в музей. Авторы постамента — скульпторы Михаил и Антон Плохоцкие. В честь торжества на площадке музея еще раз представят выставку Анатолия Колющенко «Петр Иванович Сумин. Фотовыставка к 75-летию народного губернатора Челябинской области». Долгое время Анатолий Колющенко был личным фотографом губернатора и благодаря этому смог запечатлеть моменты работы и личной жизни Сумина.

Напомним, что установить памятник Петру Сумину предложили у Исторического музея Южного Урала, так как именно Сумин принял решение о строительстве нового здания музея и заложил первый камень в фундамент в 2003 году.

Бюст планировали открыть еще 1 июля — в день рождения музея, но торжество пришлось отложить. Против установки памятника выступил краевед Юрий Латышев — его возмутило, что работы начали проводить в зоне объекта культурного наследия, дома Шиховых. В городской думе краеведа не поддержали и установку памятника согласовали.