В день рождения Петра Сумина на Красной площади перед Историческим музеем Южного Урала откроют планшетную фотовыставку о жизни первого избранного губернатора Челябинской области. Петр Сумин родился 21 июня, в этом году ему исполнилось бы 75 лет.
В экспозицию включили 44 фотографии из фондов Исторического музея. На кадрах запечатлены важные события для региона и достижения, связанные с деятельностью Петра Сумина. Снимки сделаны фотографами Анатолием Колющенко с 1990-х до 2000-х годов.
Одновременно открывается виртуальная выставка, посвященная Петру Сумину. Ее организатор — Государственный архив Челябинской области. Материалы выставки будут доступны по ссылке сумин.архив74.рф.
Помимо рабочих снимков, здесь представлены материалы из семейного архива Суминых, фотографии Павла Большакова и Александра Чуносова, а также документы, переданные в архив Челябинской области из горкома КПСС, обкома КПСС и пресс-службы губернатора. По мнению куратора выставки заведующего отделом Государственного архива Челябинской области Дмитрия Филиппова, самые любопытные экспонаты — те, что относятся к началу политической деятельности Сумина, когда он был председателем челябинского горисполкома.
«Это выставка, скорее, не о политической деятельности Петра Сумина, а о жизни человека, который так или иначе, в разных статусах, руководил регионом с 1984 по 2010 год», — добавил Дмитрий Филиппов.
Напомним, что у музея предложили установить памятник Петру Сумину, так как именно он принял решение о строительстве нового здания Исторического музея Южного Урала в 2003 году.
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