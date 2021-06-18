В Историческом музее Южного Урала подготовили фотовыставку к юбилею Петра Сумина

Выставка в честь народного губернатора откроется 21 июня

«Это выставка, скорее, не о политической деятельности Петра Сумина, а о жизни человека, который так или иначе, в разных статусах, руководил регионом с 1984 по 2010 год»,

— добавил Дмитрий Филиппов.