В Челябинске согласовали место установки памятника Петру Сумину

Бюст появится у Исторического музея Южного Урала

В центре города появится памятник экс-губернатору Челябинской области Петру Сумину. Установку памятника согласовали в гордуме: бюст должны возвести у лестницы, ведущей в Исторический музей Южного Урала.

Инициатором установки памятника стал Челябинский фонд «Бирюзовый». Именно силами фонда были собраны средства на создание монумента. Скульптура уже готова, она находится в Смоленске и скоро отправится в Челябинске. Авторы памятника — Михаил и Антон Плохоцкие.

«Скульпторы Михаил и Антон Плохоцкие также являются авторами памятника Петру Столыпину, который установлен перед органным залом „Родина“. Но что касается бюста Петра Сумина, если честно, челябинские скульпторы невысокого мнения о проекте. Но его утвердила Ольга Ильинична Сумина, вдова Петра Сумина. И её слово в этой истории — главное»,

— прокомментировала заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.





Установить памятник Петру Сумину предложили у Исторического музея Южного Урала, так как именно Сумин принял решение о строительстве нового здания музея в 2003 году. Открытие памятника планировали провести ещё 1 июля — как раз в День Рождения музея. Открытие пришлось отложить из-за возражений челябинского краеведа Юрия Латышева, которого возмутило, что строительные работы по установке памятника начали проводить в зоне объекта культурного наследия — у дом Шиховых (Покровских). Но мнение краеведа не нашло поддержки в Городской Думе Челябинска, и установку памятника согласовали 19 июля.