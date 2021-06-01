В Челябинске предлагают установить памятник экс-губернатору Петру Сумину

Бюст может появиться у Исторического музея Южного Урала

Сотрудники Исторического музея Южного Урала получили документы проекта памятника Петру Сумину. Постамент с бронзовым бюстом экс-губернатора Челябинской области предлагают поставить у центрального входа в музей. Проект памятника подготовили на средства благотворительного фонда «Бирюзовый». Авторы памятника — скульпторы Михаил и Антон Плохоцкие.



«Проект еще не подкреплен полным пакетом документов, необходимых для реализации, но замысел активистов теперь имеет явственные очертания. Перед фасадом здания планируется поставить гранитный постамент, на нем — бронзовый бюст. Рисунки на постаменте отсылают к крупным строительным сооружениям, прославившим область»,

— сообщила пресс-секретарь Исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.

Окончательное решение об установке памятника смогут принять только после консультаций с экспертами и проведения широких общественных слушаний.

Отметим, что установить памятник Петру Сумину предложили у музея, так как именно Сумин принял решение о строительстве нового здания Исторического музея Южного Урала в 2003 году.