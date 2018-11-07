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/ Бронзовый милиционер появился в Магнитогорске

Бронзовый милиционер появился в Магнитогорске

Новый арт-объект открыли в сквере Металлургов.
сегодня в 11:42
  |  Общество

Бронзовый памятник милиционеру открылся в Магнитогорске. Скульптура, авторами которой стали Геннадий Плахов и Иван Дубровин, появилась в сквере Металлургов. На церемонии торжественного открытия монумента присутствовали первые лица Магнитогорска.

У нас стало доброй традицией открывать скульптурные композиции, посвященные различным профессиям. В рамках профессионального праздника сотрудников внутренних дел сегодня мы увековечиваем славную профессию милиционера. — сказал исполняющий обязанности мэра Магнитогорска Виктор Нижегородцев.

Затем слово взял спикер магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов. Чиновник отметил трудолюбие, с которым скульптор Геннадий Плахов подошел к созданию своей работы.

Стоит отметить, что художник Геннадий Петрович не только смотрел фотографии, но и неоднократно посещал музей, чтобы воссоздать необходимый образ, проработать детали. — подчеркнул Александр Морозов.

После выступил и начальник управления МВД города Сергей Меркулов, который поздравил своих коллег и подчиненных с открытием памятника, и отчитался об успехах работы МВД Магнитогорска.

Наш гарнизон справляется с теми задачами, которые перед ним ставит руководство и граждане. За десять месяцев текущего года эффективность раскрытия преступлений по городу выросла на 5% по сравнению с прошлым. — сказал Сергей Меркулов.

После завершения официальной церемонии возможность сфотографироваться рядом с памятником появилась у всех желающих.

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Комментарии

СОМ
12:55, 07.11.2018
не актуально, веяние времени бронзовый полицай на фоне забора из колючей проволоки

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