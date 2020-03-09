Памятник ларьку появился на главной улице Челябинска

Пост, размещённый в популярном паблике, набрал тысячи лайков.

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На главной пешеходной улице Челябинска Кировке около недавно снесённого ларька появился стихийный памятник. Фотографии появились на развлекательном портале pikabu.ru.

Так, на камне, около которого до недавнего времени располагался киоск, расположилась фотография ларька на картонной подставке, траурная лента, напиток, названный пользователями портала «Кровавая Мэри» и даже цветы. Чем не памятник бывшему строению? Непонятно только, кто организовал «похороны» сооружения: сами хозяева или те, кто часто забегал в ларёк и считал его необходимым.

Менее чем за сутки пост набрал около 150 тысяч просмотров и около 100 комментариев пользователей. Кто-то хвалит администрацию Челябинска за борьбу с незаконными торговыми точками, считая, что они портят облик города, а кто-то наоборот говорит, что они нужны.

«Иногда ларьков всё-таки не хватает. Привык, что они чуть ли не на каждом шагу были в родном городе, а в Москву переехал по работе, блуждал полтора часа, чтобы хоть что-то найти»,— написал один из пользователей.

Напомним, демонтаж незаконных сооружений идёт в Челябинске уже второй год. Администрация города намерена полностью избавиться не только от ларьков, но и от стихийных рынков.