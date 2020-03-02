Неприглядные ларьки демонтируют на «Кировке» в Челябинске

Они мешают проходу.

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Дальнейшую судьбу главной пешеходной улицы Челябинска обсудили в понедельник, 2 марта, на аппаратном совещании в администрации города. Замглавы по городской среде Александр Егоров рассказал, что число неприглядных ларьков хотят сократить, так как они портят облик города и мешают прогулкам.

«Демонтаж уже начался, часть ларьков уже убрали. Планируется обновить визуализацию, внешние вывески, разработан дизайн полностью под спецификацию в черном стиле. Ну и отдельные дополнения», — рассказал Александр Егоров.

Кардинальных изменений не планируется. «Кировка» так и останется любимым местом всех челябинцев. Но на ней появятся новые зеленые насаждения и дополнительные пешеходные зоны.