/ Кошка-байкер помогла своему хозяину найти жену во время путешествия

Хонда проехала больше 44 тысяч километров на плече у водителя.

Любящая экстрим кошка бирманской породы живет на Южном Урале. Хонда обожает кататься на мотоциклах, ее не пугает скорость и долгая дорога. Питомец занимает место на плече у хозяина, Юрий только придерживает ее с помощью шлейки. Пристрастие питомца выяснилось неожиданно.

Когда я уезжал из дома кататься или на тусовку, она оставалась дома одна. Соседи мне говорили, что Хонда орет под дверью. Я решил взять ее с собой. Она вылезла и в первый же вечер поехала на плече. Получилось так, что мы нашли друг друга. И мне, и ей нравятся поездки на мотоцикле. — рассказал сайту «Первый областной» байкер Юрий Зырянов.

Тайская кошка — настоящая путешественница. Вместе со своим хозяином она проехала больше 44 тысяч километров. Хонда успела побывать в Санкт-Петербурге, Карелии, Крыму, Казани и уральских городах.

Животное полностью экипировано для поездок, у кошки есть байкерская жилетка и вязаный шлем. Однако и без нарядов она привлекает внимание.

В 2010 году я поехала на «Уральский рубеж», это было первое подобное событие для меня. На фестивале от одной сцены к другой и проезжал Юра с этим замечательным существом на плече. Это было очень неожиданно, поэтому мы подбежали и сфотографировались. Потом мы снова встретились, я подошла к нему с вопросом и закрутилось. Хонда даже была и на нашей свадьбе. — делится супруга байкера Светлана Зырянова.

Сейчас кошка вышла на пенсию — Хонде 13 лет.