Челябинцы почтят память погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Акция пройдет в центре города.

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Завтра, 31 декабря, южноуральцы не только будут отмечать наступление нового года, но также вспоминать о жертвах трагедии, случившейся в Магнитогорске. При обрушении жилого дома погибли 39 человек.

«31 декабря в сквере на Алом поле возле памятника Орленку состоится акция в память о магнитогорцах, погибших при взрыве жилого дома», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Памятное мероприятие с 07.00 до 10.00 часов. Все желающие смогут посетить мемориал в другое время.

Напомним, что в Магнитогорске в этот день в храме пройдет служба по усопшим.