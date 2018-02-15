/ Целый город в Челябинской области закрыли на карантин

Образовательный процесс приостановили в Озерском городском округе.

С субботы, 17 февраля, отменяются занятия во всех общеобразовательных организациях, в учреждениях начального и среднего профессионального образования для учащихся первых и вторых курсов, а также в организациях дополнительного образования детей Озерского городского округа. Карантин продлится до 22 февраля включительно. Такое решение приняли на повторном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии из-за распространения вирусов гриппа и ОРВИ.

Кроме того, в городе с 19 февраля отменили спортивные и культурно-массовые мероприятия. Все организации перейдут на особый режим работы.

Руководителям рекомендовали принять меры по защите работающего персонала, военнослужащих от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов, проводить неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ, проводить дезинфекцию в помещениях, применять одноразовые маски. — сообщили в администрации Озерского городского округа.

Родителей дошкольников попросили по возможности не водить детей в детский сад.

Напомним, горячая линия по вопросам профилактики гриппа работает с 8–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 часов рабочие дни по телефону — 263-43-66.