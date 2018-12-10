/ Ожирение в России могут начать лечить безвозмездно

Специализированные клиники будут оказывать услуги бариатрической хирургии.

На площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоялась конференция «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений», сообщает газета «Известия». На ней обсудили развитие в России бариатрической хирургии (оперативного лечения ожирения).

Так, обсуждалась инициатива введения специальных квот, чтобы жители России, страдающие ожирением и диабетом 2-го типа, могли получать подобную помощь в специализированных клиниках на безвозмездной основе. При этом в специализированных медучреждениях будут предоставлять не только услуги по проведению оперативного вмешательства.

Мы выявляем причину возникновения избыточной массы тела, назначаем коррекцию веса без использования инвазивных методик (то есть за счет изменения принципов питания и увеличения физической нагрузки), обязательно подключаем к работе эндокринолога и психолога. — прокомментировал Андрей Проценко, заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра СОГАЗ (Санкт-Петербург).

Отметим, научно-практическая конференция была организована при поддержке компании Olympus. Она стала заключительным мероприятием этого года в рамках реализации нового образовательного проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».