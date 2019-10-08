Озеро Табанкуль защитят от сточных вод с курорта «Кисегач»

Алексей Текслер поручил провести реконструкцию очистных.

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Алексей Текслер потребовал конкретных действий по защите озера Табанкуль. Сейчас в него попадают сточные воды с курорта «Кисегач». Загрязнение угрожает и озеру Большой Кисегач. Природоохранные меры обсудили в правительстве области.

Санаторий был основан в 1926 году, очистные сооружения — в 80-тых. Они устарели и не справляются с нагрузкой от постоянного потока туристов. Сети требуют срочного обновления. Губернатор Челябинской области поставил задачу: принять канализацию и очистные сооружения в муниципальную собственность и провести реконструкцию.

«У меня есть вопросы к руководству Чебаркуля, почему этого не было сделано раньше. По „Кисегачу“ были сделаны определенные расчеты, разработан проект планировки территории. Сейчас нужно принять необходимые решения, которые должны быть оформлены поручениями и зафиксированы в виде конкретной „дорожной карты“», — отметил Алексей Текслер.

Как рассказал министр строительства региона Виктор Тупикин, реконструкция очистных сооружения на Табанкуле должна завершиться в 2021-2022 годах.

Чтобы защитить озеро, нужно наделить территорию вокруг неким природоохранным статусом, которого пока нет. К примеру, статусом Природного парка. Это позволит оградить зону от лишней застройки. При этом даст возможность сохранить курорт и обновить его так, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.

«Нельзя допустить, чтобы побережье озер стало зоной массовой жилой застройки, которая потом будет продана в виде коммерческой недвижимости. Бенефициарами в этом случае будет кто угодно, но не жители и гости области», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор поручил провести инвентаризацию объектов курорта. Нужные оздоровительные объекты — восстановить, инженерные сети — модернизировать. Алексей Текслер готов вести переговоры с Министерством обороны, если планы реконструкции затронут земли военных.