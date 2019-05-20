/ Ученые ЮУрГУ научились определять уровень загрязнения воздуха в любой точке города

Новая система может определить влияние каждого предприятия на общее состояние атмосферы.

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали систему для определения загрязненного воздуха. Благодаря ей в режиме реального времени можно будет определить концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в любой точке города.

Проблему решает компьютерная программа, которую разработали представители Института естественых и точных наук ЮУрГУ специально для проекта «Экомонитор». Другого эффективного инструмента, который в режиме реального времени показывает вклад одного источника в общее загрязнение на данный момент нет.

Необходимо знать, какова концентрация каждого вещества на той или иной территории, безопасно ли там находиться. А если в определенной части города расположены несколько промышленных предприятий, то необходимо учитывать вклад каждого в загрязнение воздуха. Поэтому мы разрабатываем математическую модель и программное обеспечение для системы экологического мониторинга. — сообщил руководитель проекта, доцент кафедры прикладной математики и программирования ЮУрГУ Дмитрий Дрозин.

Благодаря разработке пользователи смогут получать данные о концентрации веществ на определенных участках мониторинга в режиме реального времени. Также они смогут увидеть прогноз об изменениях концентрации веществ, который составляет программа.

Благодаря этой системе можно будет составить «карту» загрязненности воздуха, а также использовать ее при мониторинге количества выбросов от того или иного предприятия.

Отметим, что проект «Экомонитор» может помочь в реализации закона о квотировании выбросов, который в пилотном режиме должен быть внедрен на территории