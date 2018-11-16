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/ Дмитрий Кобылкин начал работу в Челябинске

Дмитрий Кобылкин начал работу в Челябинске

Министр посетил комбинат группы «Мечел».
сегодня в 11:02
  |  Общество
Изучение проблемных объектов на территории Челябинска начал министр природных ресурсов и экологии. Дмитрий Кобылкин прибыл в столицу Южного Урала. Вместе с губернатором Борисом Дубровским министру предстоит посетить городскую свалку, закрытую в 2019 году, ЧМК, добросовестно исполняющий закон об экологической собственности, а также обсудить челябинскую инициативу по квотированию выбросов с Комитетом экологии Госдумы и руководством Росприроднадзора.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомятся с природоохранными технологиями и планами модернизации крупных промышленных производств южноуральской столицы, оценят масштаб предстоящей рекультивации городского полигона ТКО, будет проведено профильное совещание по проблемным вопросам Челябинской области. — говорится в официальном заявлении пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии России.

Работа будет идти 16 ноября.

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