/ Борис Дубровский рассказал, сколько денег необходимо для очистки Аргазей

Началось совещание по экологической ситуации в регионе.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин посетил несколько объектов в Челябинске, и теперь работает на совещании с участием первых лиц региона. Вступительное слово на собрании произнес губернатор Борис Дубровский. Он сразу напомнил, что именно Челябинская область первой включилась в исполнение 204-го Указа Президента. Одна из стратегических задач — экология- успешно выполняется. Например, регион активно работает над очисткой системы водохранилищ «Аргази-Шершни». Чтобы завершить процесс к 2019 году, необходим еще миллиард рублей. Дмитрия Кобылкина попросили посодействовать в переносе этой суммы с 2020 года из фонда выделяемых на область федеральных денег.

Мы сейчас ведем активный диалог с основными компаниями — драйверами по запуску и реализации природоохранных программ. В их числе Магнитогорский металлургический комбинат, ЧТПЗ, предприятия группы «Мечел» и группы «Энергопром», копания «Фортум». Диалог получается, к реализации комплексных планов по улучшению экологической ситуации в Челябинске и Магнитогорске подключаются новые участники. Мы разработали несколько региональных инициатив, часть из которых уже реализуется. Приняты областные законы о льготах по налогу на движимое имущество для стимулирования природоохранных корпоративных программ, о снижении на 50% транспортного налога для автовладельцев, использующих газомоторное топливо. — сказал Борис Дубровский.

Не оставили в стороне и тему рекультивации свалки. Предварительный этап уже начался. Всего на процедуру нужно 3 года и, предположительно, 3 миллиарда рублей. Когда на месте челябинской свалки будет зеленый холм, займутся аналогичным объектом в Магнитогорске.

Совещание продолжается. На нем обязательно обсудят челябинскую инициативу по квотированию выбросов. Участие в мероприятии принимает Комитет экологии Госдумы и руководство Росприроднадзора.