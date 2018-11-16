/ Дмитрий Кобылкин назвал правильным решение о закрытии Челябинской свалки

Решительные действия власти министр связал с беспокойством о судьбах горожан.

Федеральные чиновники, прибывшие 16 ноября в Челябинск, оценили масштабы работы с городской свалкой. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы Владимир Бурматов, а также первые лица региона посетили объект в рамках решения вопросов по улучшению экологической ситуации в Челябинской области. Свалку будут рекультивировать уже в следующем году, и для этого нужен подрядчик.

Это был очень непростой шаг — закрыть свалку. Переживая за судьбы людей, за то, чем они дышат, Дубровский решился на это. Безусловно, кто-то на этой волне решил поиграть, однако то, что мы получили в Челябинске в первые дни, не говорит о том, что глава региона принял неверное решение. Я очень благодарен Борису Александровичу за то, что он это решение принял. Теперь наша задача эту свалку рекультивировать. — сказал министр Дмитрий Кобылкин.

Также глава Минприроды посетил ЧМК, входящий в группу «Мечел». Особенность предприятия в том, что оно стало первым участником закона об экологической совести. Комбинат тратится на природоохранные мероприятия, а потому может пользоваться льготами по налогу на движимое имущество.