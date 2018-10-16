/ Овощи и фрукты без химикатов: миф или современная реальность?

Питаться свежей и полезной едой можно, даже не владея собственным огородом.

Статистические данные фонда «Общественное мнение», собранные в ходе всероссийского опроса, показывают, что две трети граждан нашей страны уже имеют дачу либо всерьез задумываются над ее покупкой. Такие показатели не случайны: люди не только отдыхают и дышат свежим воздухом на своем участке, но и выращивают продукты, за качеством которых следят собственноручно. Овощи, фрукты, свежая зелень удобряются натуральными добавками, а значит, наполнены витаминами и другими полезными для организма веществами.

Летний и осенний урожай активно консервируется, сушится и замораживается на зиму — это позволяет использовать продукты в любое удобное время: даже зимой, когда на прилавках часто «красуются» привезенные откуда-то из-за границы чрезмерно блестящие яблоки и неправдоподобно огромные огурцы. Не подвергались ли они вредной обработке опасными для здоровья пестицидами и агрохимикатами перед продажей — большой вопрос. Названные элементы при несоблюдении требований закона значительно снижают долю полезного в продукте, а также накапливаются в теле человека, провоцируя ряд заболеваний, среди которых аллергия, и это еще самое меньшее из возможных зол.





Именно поэтому россияне предпочитают заготавливать выращенное на собственном участке. Но что делать тем, у кого нет дачи или попросту нет возможности заниматься огородом, а времени хватает только на то, чтобы полить цветы дома или пожарить шашлыки на выходных? Все просто: выбирать проверенных местных производителей и магазины, где продукцию этих производителей можно приобрести.

Одним из таких мест является «Пятёрочка»: торговая сеть поддерживает активное сотрудничество с уральскими фермерами, круглый год предлагающими потребителям качественную продукцию, полностью соответствующую российским стандартам качества. Такой подход позволяет сохранить максимум полезных веществ в продуктах, поскольку они проходят путь от точки изготовления до полок универсама за короткий срок. А за соблюдением сроков и условий хранения в каждой «Пятёрочке» следит специальный человек — «директор по свежести».





В 2017 году доля местных производителей в ассортименте уральских универсамов торговой сети «Пятёрочка» превысила 30%. Это произошло, в том числе, благодаря увеличению в прошлом году количества поставщиков товаров категории «фреш» (мясная и молочная продукция, овощи и фрукты) — в прошлом году с ритейлером стали сотрудничать 68 новых локальных товаропроизводителей, 18 из которых — из Челябинска.