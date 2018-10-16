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/ КХЛ. Челябинский «Трактор» начинает домашнюю серию матчем с «Сибирью»

КХЛ. Челябинский «Трактор» начинает домашнюю серию матчем с «Сибирью»

Белый медведь проэкзаменует новосибирского снеговика.
сегодня в 07:36
  |  Хоккей

«Трактор» и «Сибирь» впервые в этом сезоне встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Обе команды с разными настроениями подходят к очному противостоянию.

«Трактор» возвращается домой с двумя поражениями кряду. Сначала челябинцы уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 1:3, а затем потерпели разгромное поражение от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 0:5. Отметим, за время перерыва команду покинул главный тренер Герман Титов, а исполняющим обязанности наставника «черно-белых» назначен Алексей Тертышный, для которого матч с сибиряками станет первым в качестве главного тренера клуба КХЛ.

А вот «Сибирь» по-разному провела матчи в рамках турне по Уралу. Новосибирцы сначала проиграли лидеру чемпионата, «Автомобилисту» из Екатеринбурга, со счетом 1:4, а затем одержали «сухую» победу 2:0 над магнитогорским «Металлургом».

В турнирной таблице восточной конференции КХЛ челябинцы занимают 10 место и имеют в своем активе 13 очков после 16 встреч. Новосибирцы же находятся на последнем месте не только в таблице «Востока» КХЛ, но и в сводной таблице всех команд. На данный момент у них 3 победы в 18 матчах и 7 набранных очков.

Встреча состоится сегодня, 16 октября, в ледовой арене «Трактор». Начало запланировано на 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv, а текстовая трансляция будет доступна на сайте 1obl.ru.

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