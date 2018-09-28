/ «Отлично смотритесь в красном». Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сфотографировались в форме «Ливерпуля»

Фотографии сделаны во время турне трофея английской премьер-лиги.

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сфотографировались в форме футбольного клуба «Ливерпуль». Игровые майки английской команды, на которых написаны прозвища игроков и их игровые номера были подарены хоккеистам во время турне кубка английской футбольной премьер-лиги по США.

Отлично смотритесь в красном! — гласит подпись американского твиттер-аккаунта «Ливерпуля».

Кроме Александра Овечкина и Евгений Кузнецова с трофеем, в футболке «Вашингтона» сфотографировался Дмитрий Орлов. Другие игроки «Вашингтона» также продемонстрировали свои клубные предпочтения. Так, форвард Никлас Бэкстрем сделал фото в форме лондонского «Арсенала», а Якуб Врана, Кристиан Дьос и Андре Бураковски отметились фотографиями в форме «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что «Вашингтон Кэпиталз» сыграет первый матч в новом сезоне НХЛ против «Бостон Брюинз» 4 октября, в 2:30 по московскому времени.