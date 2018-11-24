/ Гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Форвард продлил свою результативную серию до 4 игр.

Капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин набрал два результативных балла в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз». Нападающий продлил свою результативную серию до 4 матчей.

Во втором периоде Александр Овечкин получил пас в средней зоне от своего одноклубника, перевел игру в зону «Детройта», где Том Уилсон броском со средней дистанции отправил шайбу в ворота гостей.

Затем уже сам «Александр Великий» стал автором забитой шайбы. В атаке 3 на 2 Овечкин получил пас из центра от Ника Дауда, после чего кистевым броском набрал очередной результативный балл.

Всего на счету российского игрока 26 очков в 22 матчах текущего сезона НХЛ. Александр Овечкин занимает третье место в гонке лучших снайперов лиги.

Отметим, вcтреча «Вашингтона» и «Детройта» завершилась со счетом 3:1 в пользу «Столичных».