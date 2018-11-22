/ Шесть очков в шести последних матчах набрал Александр Овечкин

Свой результативный балл «Александр Великий» набрал уже на исходе первой минуты встречи.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против команды «Чикаго Блэкхокс». Россиянин набрал шестое очко в шести последних играх.

Свой результативный балл «Александр Великий» набрал уже на исходе первой минуты встречи. Нападающий получил пас от Никласа Бэкстрема на входе в зону «Чикаго», и, находясь на свободном льду, отдал передачу Том Уилсону, который закинул шайбу в ворота голкипера «Индейцев» Кори Кроуфорда.

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «Вашингтона». Отметим, в этом сезоне у капитана «Столичных» 24 балла за результативность в 21 игре регулярного чемпионата. На счету форварда 15 шайб и 9 результативных передач.