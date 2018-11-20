/ Александр Овечкин сравнялся с Марио Лемье по количеству заброшенных шайб в большинстве

Форвард был признан первой звездой игры с «Монреалем».

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд известного канадского форварда Марио Лемье по голам в большинстве за одну команду. Теперь на счету обоих игроков 236 голов, забитых при численном преимуществе.

Александру Овечкину осталось забить всего один гол, чтобы сравняться с другим именитым форвардом — Брэнданом Шэнаханом, на счету которого 237 шайб в большинстве. Рекордсменом всей лиги по данному показателю является еще один представитель Канады, Дэйв Андрейчук, который забил 274 гола.

Отметим, сегодня «Вашингтон» провел матч против «Монреаль Канэдианс». В этой игре российский форвард отметился голевым дублем и вышел на второе место в гонке снайперов этого сезона НХЛ.

«Столичные» победили со счетом 5:4 в овертайме. Всего Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и 53 секунды, нанес 5 бросков в створ ворот «Монреаля», применил 2 силовых приема и был признан первой звездой матча.