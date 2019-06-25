/ Кондуктор автобуса принял роды у беременной пассажирки

Женщина не успела доехать до роддома.

Акушерами пришлось стать кондуктору и пассажирам автобуса, потому что у беременной женщины начались роды прямо во время поездки. Все произошло в Красноярске. Как сообщают РИА Новости, женщина села в автобус, чтобы добраться до места назначения, но в процессе почувствовала, что ей срочно нужно в больницу. Водитель автобуса свернул с маршрута, чтобы доставить беременную в медучреждение, но в больницу приехали уже двое — женщина и ее ребенок.

Вчера вечером в автобусе маршрута № 64 у женщины начались схватки. Все началось в районе микрорайона Северный. Она заявила о схватках, однако вскоре заявила, что не может терпеть. Автобус понесся в микрорайон Солнечный, где есть роддом. Роды были стремительными, роды приняли кондуктор и пассажиры. — сообщили РИА Новости в Минздраве Красноярского края.

Новорожденный — мальчик, весом чуть больше 2,5 килограммов. Водитель автобуса довез его и маму до роддома, где прямо из автобуса пациентов приняли врачи. Состояние женщины и ребенка хорошее.