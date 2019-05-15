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/ На Урале женщина родила прямо на газоне

На Урале женщина родила прямо на газоне

Врачам оставалось только перерезать пуповину.
вчера в 17:07
  |  Общество

Необычные роды принимали накануне на Урале. Женщина из Тюмени родила ребенка прямо на газоне возле больницы. На официальной странице медучреждения в соцсетях сообщается, что около девяти вечера женщина почувствовала схватки и вместе с подругой поехала на машине в перинатальный центр. Однако все произошло слишком быстро, и до родзала добраться не удалось.

Не доехав до приемного отделения всего 10 метров, девушки были вынуждены выпрыгнуть на свеженький зеленый газон и встретить малыша именно там. – рассказали сайту Tumenpro сотрудники центра.

Сейчас женщина и ее сын, которого назвали Тимофеем, чувствуют себя хорошо и находятся в послеродовом отделении. Как сообщили сотрудники перинатального центра, для женщины это уже вторые роды. Первый сын родился в 2017 году настоящим богатырем. 

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