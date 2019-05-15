/ На Урале женщина родила прямо на газоне

Врачам оставалось только перерезать пуповину.

Необычные роды принимали накануне на Урале. Женщина из Тюмени родила ребенка прямо на газоне возле больницы. На официальной странице медучреждения в соцсетях сообщается, что около девяти вечера женщина почувствовала схватки и вместе с подругой поехала на машине в перинатальный центр. Однако все произошло слишком быстро, и до родзала добраться не удалось.



Не доехав до приемного отделения всего 10 метров, девушки были вынуждены выпрыгнуть на свеженький зеленый газон и встретить малыша именно там. – рассказали сайту Tumenpro сотрудники центра.

Сейчас женщина и ее сын, которого назвали Тимофеем, чувствуют себя хорошо и находятся в послеродовом отделении. Как сообщили сотрудники перинатального центра, для женщины это уже вторые роды. Первый сын родился в 2017 году настоящим богатырем.

