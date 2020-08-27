На девяти челябинских остановках появились прогулочные схемы

На каждой есть «изюминка», которая увлечет туристов.

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Сегодня, 27 августа, вице-мэр Челябинска по городской среде Александр Егоров рассказал о том, что на девяти остановочных комплексах появились схемы прогулочных маршрутов по центру города.

«Разместили на 9 остановках схемы прогулочных маршрутов по центру Челябинска. Максимальная длина маршрута — 12 километров или около 3 часов ходьбы», — рассказал Александр Егоров.

Схемами обзавелись такие остановки, как «Площадь Революции», «Театр оперы и балета», «Алое поле», «Кинотеатр А.С. Пушкина», «ЮУрГУ» и некоторые другие на центральных улицах Челябинска.

Помимо этого, на каждой из схем имеется своя особая фишка — блок городских историй Челябинска. Так что всем, кто решится пройтись по этому маршруту — будет нескучно присмотреться и к информации на остановках.

Александр Егоров отметил, что в ближайшие пару лет Челябинск ждут еще большие изменения в лучшую сторону.