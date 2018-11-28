/ Ключевые показатели на Южном Урале выросли

Челябинская область вошла в рейтинг субъектов РФ с ростом социально-экономического положения.

Челябинская область вошла в список регионов, у которых выросли ключевые показатели социально-экономического положения. Таких субъектов всего 14, сообщает РИА Рейтинг.



Субъекты оценивались по таким критериям, как индекс промпроизводства, динамика объема строительных работ, динамика оборота розничной торговли и динамика реальных денежных доходов населения.

Все эти показатели выросли только в 14 регионах, в которые входят: Белгородская область, Воронежская область, Курская области, Московская область, Рязанская область, Калининградская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Крым, Краснодарский край, г. Севастополь, Тюменская область, Челябинская область и в Республика Саха (Якутия).