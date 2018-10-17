/ Чиновники хотят «обезличить» сигареты

Соответствующее предложение прозвучало в Московской городской думе.

Депутаты Московской городской думы выступили с предложением о «обезличивании» сигаретных пачек. Чиновники считают, что запрет на размещение логотипов на упаковках поспособствует «денормализации курения». Как отметил член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Евгений Герасимов, мера поможет воспрепятствовать пропаганде курения среди молодежи.

Вспоминая свою молодость, могу сказать, что тогда яркие красивые пачки притягивали моих школьных приятелей. Носить в кармане пачку какой-нибудь известной марки было модно. Такой элемент пижонства. Возможно, если убрать его и сделать единый дизайн пачек, — у молодежи пропадет интерес к ним. — считает Евгений Герасимов.

Впрочем, депутат подчеркнул, что данная мера будет эффективна лишь в определенных условиях. Также Евгений Герасимов заявил, что курильщики со стажем по-прежнему будут приобретать сигареты, а вот молодых такой шаг правительства может отучить от пагубной привычки.