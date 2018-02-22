/ Каждый четвертый челябинец чувствует ответственность за Россию

Больше чувствуют причастность к происходящему в стране горожане мужского пола.

Ответственность челябинцев за происходящее в стране находится на высоком уровне. Это определили специалисты РАНХиГС, проведя соответствующий опрос. По их данным, в полной мере и в значительной мере ответственны, по собственному ощущению, — 24,3% опрошенных. Это каждый четвертый. Еще 30,5% чувствует ответственность в незначительной мере.

Среди тех, кто чувствует ответственность за происходящее в стране, действительно оказалось больше мужчин, их 44,7% в выборке, а также горожан со средним уровнем материальной обеспеченности. Социально-демографические характеристики группы респондентов, не чувствующих ответственности за происходящее в стране, в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных. Среди затруднившихся ответить на этот вопрос чаще представлены женщины и горожане с социально-профессиональным статусом «работающий пенсионер». — рассказала сайту «Первый областной» специалист РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Также внимания заслуживает группа, совершенно не чувствующая ответственности за происходящее. Таких 37,5%.



Всего в опросе участвовали 700 респондентов из всех районов Челябинска, которым уже исполнилось 18 лет.