Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.65 +0.13 69.81 -0.08
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Каждый четвертый челябинец чувствует ответственность за Россию

Каждый четвертый челябинец чувствует ответственность за Россию

Больше чувствуют причастность к происходящему в стране горожане мужского пола.
сегодня в 10:55
  |  Общество

Ответственность челябинцев за происходящее в стране находится на высоком уровне. Это определили специалисты РАНХиГС, проведя соответствующий опрос. По их данным, в полной мере и в значительной мере ответственны, по собственному ощущению, — 24,3% опрошенных. Это каждый четвертый. Еще 30,5% чувствует ответственность в незначительной мере.

Среди тех, кто чувствует ответственность за происходящее в стране, действительно оказалось больше мужчин, их 44,7% в выборке, а также горожан со средним уровнем материальной обеспеченности. Социально-демографические характеристики группы респондентов, не чувствующих ответственности за происходящее в стране, в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных. Среди затруднившихся ответить на этот вопрос чаще представлены женщины и горожане с социально-профессиональным статусом «работающий пенсионер». — рассказала сайту «Первый областной» специалист РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Также внимания заслуживает группа, совершенно не чувствующая ответственности за происходящее. Таких 37,5%.

Всего в опросе участвовали 700 респондентов из всех районов Челябинска, которым уже исполнилось 18 лет.

Политика
The Guardian отметила рост народного единства россиян при президентстве Путина
19.02.2018
The Guardian отметила рост народного единства россиян при президентстве Путина
Общество
«Лидеры России» обсудили с Президентом результаты профконкурса
13.02.2018
«Лидеры России» обсудили с Президентом результаты профконкурса
Общество
Два управленца из Челябинска победили в конкурсе «Лидеры России»
12.02.2018
Два управленца из Челябинска победили в конкурсе «Лидеры России»
Политика
Политологи уверены во вмешательстве США в выборы президента России
12.02.2018
Политологи уверены во вмешательстве США в выборы президента России
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пешеход скончался под колесами корейской иномарки в Магнитогорске
сегодня в 12:56
Пешеход скончался под колесами корейской иномарки в Магнитогорске
Общество
Трамваи перестали ходить на железнодорожный вокзал в Челябинске
сегодня в 11:59
Трамваи перестали ходить на железнодорожный вокзал в Челябинске
Спорт
Бои в клетки, которые посетит Майк Тайсон, покажут на «Онлайн ТВ»
сегодня в 11:44
Бои в клетки, которые посетит Майк Тайсон, покажут на «Онлайн ТВ»
Происшествия
75-летний житель Аргаяшского района сгорел в своем доме
сегодня в 11:19
75-летний житель Аргаяшского района сгорел в своем доме
Общество
Евгений Тефтелев получил памятный знак к 100-летию создания Красной армии
сегодня в 11:01
Евгений Тефтелев получил памятный знак к 100-летию создания Красной армии
Общество
Каждый четвертый челябинец чувствует ответственность за Россию
сегодня в 10:55
Каждый четвертый челябинец чувствует ответственность за Россию
Общество
«Народный дом» открыл свои двери для кыштымцев после затяжной реконструкции
сегодня в 10:35
«Народный дом» открыл свои двери для кыштымцев после затяжной реконструкции
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь «солнечной» Дание заговорить
сегодня в 10:02
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь «солнечной» Дание заговорить
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна