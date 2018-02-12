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/ Два управленца из Челябинска победили в конкурсе «Лидеры России»

Два управленца из Челябинска победили в конкурсе «Лидеры России»

Руководители получили миллион рублей и поддержку от известного наставника.
сегодня в 10:47
  |  Общество

Действующие молодые руководители со всей России смогли повысить свой уровень в конкурсе «Лидеры России». Мероприятие проходило в несколько этапов с ноября, а 11 февраля состоялся финал конкурса в парке «Сириус». Финалистами стали 300 человек. В качестве награды им вручили 1 миллион рублей на собственное развитие. 103 из них получили наставников. Среди победителей два челябинца: Ольга Углева и Максим Абушаев.

Победители финала будут в течение года сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений. До 22 февраля наставники конкурса выберут от одного до трех подопечных, чтобы поддерживать их в развитии лидерского потенциала. Пары будут сформированы с учетом взаимного интереса лидеров и наставников. — рассказал ТАСС.

Среди наставников известные политики, деятели искусства, владельцы крупных компаний, известные каждому жителю России.

Добавим, что победители смогут пройти обучение на курсе подготовки высшего кадрового резерва страны.

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