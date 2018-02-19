/ The Guardian отметила рост народного единства россиян при президентстве Путина

Британская газета рассказала об улучшениях в России за 18 лет.

Английский журналист и обозреватель The Gurdian Шон Уокер рассказал о своих впечатлениях от возвращения в Россию. Он рассказал, что за те годы, что Владимир Путин находится у власти, люди увидели улучшение экономики и усиление политической стабильности. Темп жизни в этой стране разительно отличается от Европы. Кроме того, управление страной Владимира Путина поспособствовало народному единству.



Я воочию видел последствия развала Советского Союза во время моего первого путешествия в Россию в 2000. В 2003 году я вернулся. Многие из московских друзей, казалось, жили в быстром, более захватывающем темпе, чем люди, которых я знал в Лондоне. Было необычно говорить с теми, кто управлял своей компанией, состоял в одном браке и воспитывал двух детей, и все это до 30 лет. Жизнь в Москве была скоростной, непредсказуемый и невероятно веселой. — передал Шон Уокер.

В конце своего рассуждения обозреватель The Guardian заявил, что обязательно вернется в Россию через несколько лет, чтобы посмотреть, как живет страна, кто бы ни победил на выборах.



Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта.