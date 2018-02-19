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/ The Guardian отметила рост народного единства россиян при президентстве Путина

The Guardian отметила рост народного единства россиян при президентстве Путина

Британская газета рассказала об улучшениях в России за 18 лет.
сегодня в 15:08
  |  Политика

Английский журналист и обозреватель The Gurdian Шон Уокер рассказал о своих впечатлениях от возвращения в Россию. Он рассказал, что за те годы, что Владимир Путин находится у власти, люди увидели улучшение экономики и усиление политической стабильности. Темп жизни в этой стране разительно отличается от Европы. Кроме того, управление страной Владимира Путина поспособствовало народному единству.

Я воочию видел последствия развала Советского Союза во время моего первого путешествия в Россию в 2000. В 2003 году я вернулся. Многие из московских друзей, казалось, жили в быстром, более захватывающем темпе, чем люди, которых я знал в Лондоне. Было необычно говорить с теми, кто управлял своей компанией, состоял в одном браке и воспитывал двух детей, и все это до 30 лет. Жизнь в Москве была скоростной, непредсказуемый и невероятно веселой. — передал Шон Уокер.

В конце своего рассуждения обозреватель The Guardian заявил, что обязательно вернется в Россию через несколько лет, чтобы посмотреть, как живет страна, кто бы ни победил на выборах.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта.

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