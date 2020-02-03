Новый замглавы по городской среде рассказал, что планирует изменить в Челябинске

О кадровых перестановках стало известно в сегодня.

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Новый заместитель мэра Челябинска по городской среде был назначен, сегодня, 3 февраля. Александр Егоров рассказал о своих планах после назначения, а также анонсировал изменения, которые ждут город.

В разговоре с журналистами 32-летний москвич подчеркнул, что уже был в Челябинске ранее. О проблемах города узнал от общественников и активистов. Также Егоров сообщил, что намерен взаимодействовать с городскими сообществами и далее, так как они видят ряд проблем, которые зачастую не заметны для администрации.

План действий уже намечен. Одни из них — преображение города, транспорта и озеленение.

«Очень важное направление — транспортная инфраструктура. Выделенные полосы, остановки, пересадочные узлы, трамвайные обособления, посадочные площадки. Первые шаги — трамвайные платформы. Приоритизация движения трамваев. Они стоят в пробках, ездят сейчас очень долго, старые, ржавые. Все это нужно менять кардинально, чтобы люди почувствовали, что общественный транспорт развивается, начали на нем больше ездить. Третье направление — городская среда. Закрыто много пешеходных переходов, нарушена связь, между соседними улицами иногда невозможно пройти. В некоторых местах тротуары ненормативной ширины. Дальнейшее направление — вместе с главным архитектором будем смотреть на архитектуру, дизайн-код. Подсветка зданий возможна: знаковые объекты, ряд скверов», — рассказал Александр Егоров.

Напомним, что ряд кадровых перестановок произошел в администрации города. Место начальника управления градостроительных разрешений занял Алексей Кутепов, ранее работающий замначальника правового управления мэрии Челябинска.