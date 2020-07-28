О сборе подписей и проблемах челябинского аэропорта расскажут в «Юридической мясорубке»

Новый выпуск программы выйдет 30 июля в 19:50.

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В новом выпуске шоу «Юридическая мясорубка» зрителей телеканала ОТВ ждёт с разу несколько тем. Среди них — обсуждение проблем нового челябинского аэропорта и сбор подписей в рамках новой избирательной кампании. Также авторы расскажут, можно ли использовать полис ОМС в частной клинике.



«Как отстрелялись партии на сборе подписей? Расскажем в „Политическом фарше“. В рубрике „инструкция“ объясним, как можно использовать полис медстрахования в частных клиниках и сэкономить на лечении»,— гласит анонс передачи.

Новый выпуск «Юридической мясорубки» выйдет в эфире телеканала ОТВ в четверг, 30 июля, в 19:50. Свои истории в передачу может прислать любой житель Челябинской области. Письма с жалобами или описанием проблем необходимо направлять на электронную почту pomogite74@yandex.ru, или на страницы в «Инстаграме»: Lebedev_a и «Телеграме»: a_lebedev.