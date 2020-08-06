Как не переплачивать за банковские переводы и кто контролирует сферу ЖКХ расскажут в «Юридической мясорубке»

Программа выйдет в эфир в четверг, 6 августа.

Послушать 00:00

В «Юридической мясорубке» на ОТВ под обсуждение попали сразу несколько социально значимых тем. Авторы программы разобрали вопросы в сфере ЖКХ и траты на бюрократию. Крое того, была анонсирована новая финансовая рубрика. В первом её выпуске челябинцам расскажут, как не переплачивать за банковские переводы.



«„ЖЭК Потрошитель“ —имя уже нарицательное для управляющих компаний. Тарифы растут, а качество услуг не повышается. Кто-то вообще контролирует ситуацию в сфере ЖКХ или всё пущено на самотёк? Возможно ли избежать неоправданных трат на бюрократию? Поговорим в „Политическом фарше“»,— гласит анонс программы.

Новый выпуск «Юридической мясорубки» выйдет в эфире телеканала ОТВ в четверг, 6 августа, в 19:50.

Напомним, свои истории в передачу может прислать любой житель региона. Письма с жалобами или описанием проблем необходимо направлять на электронную почту pomogite74@yandex. ru, или на страницы в «Инстаграме»: Lebedev_a и «Телеграме»: a_lebedev.