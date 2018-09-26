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Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Медиахолдинг ОТВ просит помочь Тимофею Панченко преодолеть ДЦП

Медиахолдинг ОТВ просит помочь Тимофею Панченко преодолеть ДЦП

Мальчику необходим корсет для поддержки позвоночника.
сегодня в 08:30
  |  Общество
Сегодняшний герой «Добрый сред» 17-летний Тимофей Панченко родился недоношенным и слабым. Ребенок сильно отставал в развитии, не сидел, не ходил и даже не держал голову. В 9 месяцев ему поставили диагноз ДЦП. Тимофей 2 раза в год проходил длительные курсы реабилитации, что дало положительные результаты — мальчик начал говорить.

Как сейчас помню первое его слово «мама». Тимофей произнес его около двух лет. — рассказывает Евгения Панченко, мать Тимофея.

С 2013 года мальчику начали делать операции на ноги в детской областной больнице Челябинска. Но, по словам мамы, они, к сожалению, не пошли ему на пользу, ноги искривились, ребенок перестал вставать. Также появились проблемы с позвоночником, спина у Тимофея стала перекашиваться в одну сторону.

Несмотря на тяжелое заболевание, Тимофей смог закончить 9 классов и получить аттестат. У мальчика есть хобби — он делает бусы. А еще Тимофей признался, что мечтает побывать на Черном море.

Мама воспитывает Тимофея одна и сейчас не может работать, помогают дедушка и бабушка. Предмет первой необходимости для Тимофея сейчас — это хороший корсет современной модели, который будет надежно фиксировать позвоночник и сделает жизнь мальчика намного комфортнее. Его стоимость — около 30 000 рублей. Таких денег в семье нет. Но собрать эту сумму может помочь любой неравнодушный южноуралец. Для этого нужно отправить смс на номер 3434. В начале сообщения необходимо указать слово «Феникс», через пробел сумму, которая спишется со счёта мобильного телефона. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.

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