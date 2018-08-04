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/ Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото

Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото

Праздничные мероприятия прошли на стадионе имени Елесиной.
сегодня в 14:48
  |  Общество

В честь Дня железнодорожника каждый челябинец мог стать участником забега «Достигая цели!». Все марафонцы и зрители не просто получали удовольствие от субботнего отдыха, но помогали благотворительному фонду «Искорка». Один из его подопечных, 12-летний Леня Созыкин, стал главным лицом благотворительного забега. Именно на его лечение пойдут все собранные средства.

Участники забега преодолевали дистанцию в 1520 метров. Это число соответствует ширине железнодорожной колеи. Забег оказался самым массовым за все время его существования — 659 юношей и девушек приняли в нем участие. Начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов тоже вышел на старт.

Кроме благотворительного забега ко Дню железнодорожника устроили конкурс «Леди фитнес». На стадионе Елесиной прошел финал соревнования. Победительницей стала работница Административно-хозяйственного центра управления ЮУЖД. Конкурс «Леди фитнес» проходил впервые.

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