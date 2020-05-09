ОТВ приглашает южноуральцев принять участие в акции #ПоёмДеньПобеды

Спеть песню можно не выходя из дома.

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Медиахолдинг ОТВ предлагает всем жителям Челябинской области присоединиться к всероссийской акции #ПоёмДеньПобеды и всем вместе спеть знаменитую песню Давида Тухманова. Петь можно не выходя из дома или у себя на балконе, или у окна.

Организатор акции — министерство культуры Российской Федерации — предлагает всем желающим также взять в руки портрет своего предка, внёсшего свой вклад в Победу, а также записать и выложить фрагмент своего выступления в социальные сети с хэштегом #ПоёмДеньПобеды.

Начало акции — сразу же после минуты молчания в 19:00. Присоединяйтесь!