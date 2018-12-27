/ Жителей всего мира приглашают засветиться в новогоднем поздравительном ролике на ОТВ

Для участия в акции достаточно лишь фотографии с нашей открыткой!

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Медиахолдинг ОТВ поздравляет всех южноуральцев, россиян и жителей всего мира с наступающим 2019 годом. А еще предлагает попасть в новогодний видеоролик, который будет размещен в эфире телеканала ОТВ. Так, жители буквально всей планеты смогут засветиться на экранах ТВ, а также поздравить Челябинскую область с наступающими праздниками.

У нас есть из Германии, из Праги фотографии, из Лондона. То есть даже лучше, если они будут сделаны не только в Челябинске. Из этих фотографий мы сформируем видеоролики, которые будут показывать на телеканале ОТВ все праздники! — рассказала «Первому областному» руководитель отдела PR и продвижения Екатерина Кондакова.

Для того, чтобы участвовать в праздничной акции, нужно выполнить несколько простых условий:

Распечатать на цветном принтере открытку ОТВ (формат А4) или скачать ее на планшет или телефон; Сфотографироваться с распечатанной открыткой (скачать ее можно ниже) на фоне любой узнаваемой достопримечательности вашего города; Прислать ваше фото электронным письмом по адресу: evkondakova@yandex.ru с указанием страны и города.

Пример уже готового ролика вы можете посмотреть в шапке новости. Отметим, высылая фото, вы автоматически соглашаетесь со всеми условиями акции.