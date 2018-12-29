/ Праздничный марафон на телеканале ОТВ ждет зрителей 31 декабря

Новогоднее настроение подарят любимые ведущие и талантливые гости студии.

Жители Челябинской области будут встречать новый год вместе с ОТВ: телеканал подготовил целый праздничный марафон. Включив телевизор на 21 кнопке, каждый южноуралец сможет погрузиться в атмосферу зажигательной кутерьмы.

В этот день не будет места новостям и серьезным программам: по ОТВ будут крутить современные фильмы: «Джентльмены, удачи», «История любви, или новогодний розыгрыш». Зрителям покажут праздничные концерты «Лучшие песни» и «Песни нашего стола».

Но главной программой 31 декабря станет «Новогодний холодец». Ее подготовили ведущие «Нашего утра» и «В гостях у Митрофановны». Вещание будет идти из двух студий: в одну пригласили южноуральских артистов, а в другую — гостей с неординарными талантами. Например, юных танцовщиц, исполняющих танец снежинок, барменов, готовящих коктейли в воздухе, или силача, жонглирующего топорами.

В нашей студии будут два мини-пига — символы года. К нам придет ростовая кукла-свинья, которая станцует стриптиз. Зрителей ждет немало сюрпризов. У нас будет настоящий концерт. — поделилась с сайтом «Первый областной» редактор отдела спецпроектов Эльвира Преснякова.

Посмотреть «Новогодний холодец» 31 декабря можно будет целых три раза: в 08:15, 14:45 и 21:00. А для тех, кто весь день будет готовиться к празднику и не увидит программу, предусмотрен повтор 1 января в 04:20.