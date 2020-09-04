Отток выпускников в вузы других регионов стал ниже в Челябинской области

Бывшие школьники выбрали для поступления местные вузы.

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В Челябинской области зафиксировали уменьшение оттока выпускников. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В своих социальных сетях она опубликовала информацию о том, что приемная кампания в вузах и ссузах реализовалась в короткие сроки.

«На самом деле многие остались в регионе и поступили в наши вузы. На примере медицинского университета, впервые за 10 лет набор на 1 курс составил 1000 человек. Был серьезный конкурс и большое желание поступить в наш медуниверситет. Это свидетельствует о том, что вырос престиж профессии врача, а также о том, что большое количество детей остались в регионе, и надеюсь, потом будут замечательными врачами в наших больницах и поликлиниках. И в ЮУрГУ полностью состоялся конкурс, и в ЧелГУ, поэтому я думаю, что опасения уехать в другой регион в такой достаточно неблагополучный момент, они сыграли свою роль. Для нас это благо, нам надо удержать эту тенденцию, чтобы наши дети оставались в наших вузах», — рассказала корреспонденту медиахолдингу ОТВ первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По словам Ирины Гехт, Челябинская область намерена вступить в федеральную программу «Научно-образовательное лидерство».

Кроме того, для региона крайне важно, что тысяча абитуриентов поступили в Южно-Уральский государственный медицинский университет, поскольку здравоохранение является одним из приоритетных направлений. Бюджет данного направления увеличился более чем на 4 миллиарда рублей, эти средства направлены на ремонт больниц и поликлиник, покупку оборудования и строительство новой инфекционной больницы, которая так необходима региону из-за угрозы распространения COVID-19.