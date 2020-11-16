Роспотребнадор и оперштаб определились с дистантом для вузов Челябинска

Пока власти не видят в нем необходимости.

В конце прошлой недели Министерство образования и науки РФ рекомендовало российским вузам уходить на дистант, если это одобрят Роспотребнадзор и оперативный штаб конкретного региона. Но в Челябинской области в данной мере не видят особой необходимости.

«Пока мы не рекомендуем челябинским вузам уходить на дистанционное образование. Ситуация по заболеваемости тут ниже эпидпорога. Более того, мы встречались с вузами. Ситуация там нормализуется. Заболевших студентов нет. Поэтому все учатся. Понятно, что поточные лекции многие вузы перевели в заочный формат, а практические занятия, семинары, лабораторные проходят в очном режиме. Там более мелкие группы и есть возможность разведения потоков. В колледжах вообще практикоориентированное обучение, и все директора колледжей ратуют за сохранение очного обучения», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, ранее Южно-Уральский государственный университет заявил о массовом переходе на дистанционное обучение с 16 ноября. В очном режиме студенты проходят занятия в только в уникальных лабораториях. Остальные вузы Челябинска не стали торопиться и предпочли дождаться более четких рекомендаций местных властей.

В школах Челябинской области также дистанционного образования пока не будет.