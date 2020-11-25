Жители Магнитогорска смогут дёшево улететь в Екатеринбург, Новосибирск и Сочи

В следующем году из Магнитки будет три субсидированных рейса.

Росавиация утвердила перечень маршрутов, которые будут субсидироваться в 2021 году. В списке три направления из Магнитогорска.

По одному и них — в Новосибирск — самолеты уже летают. Около трети от стоимости билета оплачивают правительство Челябинской и Новосибирской областей. Дешёвые билеты в Сибирь будут доступны и в следующем году.

Еще один авиарейс по доступным ценам будет запущен в Сочи. Правда, тех, кто планирует отдыхать на море летом, это вряд ли обрадует. Правительство Челябинской области оплатит порядка 60 процентов от стоимости билета, но только в зимнее время и в межсезонье: с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря.

Также Росавиация согласилась связать авиасообщением Магнитогорск и Екатеринбург. Почти треть стоимости билета оплатят власти Челябинской и Свердловской областей.

Из Челябинска в 2021 году будут запущены одиннадцать субсидированных рейсов: в Волгоград, Геленджик, Казань, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Норильск, Омск и в Ростов-на-Дону.