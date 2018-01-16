/ Министр экологии Челябинской области подала заявление в отставку

Борис Дубровский должен согласовать уход Ирины Гладковой.

Ирина Гладкова намерена покинуть пост министра экологии Челябинской области. Заявление об увольнении поступило сегодня на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Эту информацию подтвердил его заместитель.



Ирина Александровна написала заявление об увольнении по собственному желанию. Пока предполагается, что замещать ее будет один из начальников Управления. — рассказал радио «Business FM Челябинск» вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

Также эту информацию подтвердили в правительстве региона.



Борис Александрович рассмотрит заявление в ближайшее время. Если заявление будет удовлетворено, состоится назначение исполняющего обязанностями министра. — сообщили в правительстве.

