Из-за ремонта ливневок в Челябинске ограничат дорожное движение

Об этом жителей предупредила городская администрация.

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Сегодня, 2 июля, в Челябинске на некоторых улицах проводятся работы на сетях ливневой канализации. Администрация города выложила план запланированных ремонтов.

Так, обследование и ремонт сетей проведутся на улице 1-я Эльтонская, а также на улице Либединского, 35.

Промывке и очистке сетей также подлежат улица Первой Пятилетки, улица Труда и улица Хохрякова.

А вот, где проводят ремонт теплотрассы, подготовку к опрессовке, перевозку железобетонных материалов: улица Кожзаводская, 2Б и улица Трубников, 30.

Также мэрия сообщила, что на улице 3 Интернационала на участке от улицы Тимирязева до улицы Лобкова планируется объезд и проверка системы ливневой канализации на объектах ремонта по программе БКАД — 2020.

«В связи с ремонтными работами на данных территориях возможно, в том числе, ограничение дорожного движения на непродолжительный период», — добавили в администрации Челябинска.

Отмечается, что корректировка выполнения работ производится в зависимости от аварийных ситуаций и погодных условий.