Алексей Текслер занял третье место по упоминаемости в телеграм-каналах среди губернаторов

Рейтинг составлен по данным за последнюю неделю декабря.

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Фонд «Петербургская политика» и эксперты «Давыдов. Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах в период с 25 по 31 декабря 2019 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял третье место в списке.

Его опередили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Неделей ранее глава Челябинской области занимал шестое место в рейтинге.

Чаще всего губернатора упоминали в связи с Прямой линией, новогодней акцией «Елка желаний», а также его поездками по региону.