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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с праздником Рождества Христова. Глава региона обратился к южноуральцам с пожеланием, в котором отметил, что именно этот праздник несет духовное единение людей.
«На протяжении многих веков этот светлый и добрый праздник служит символом духовного единства людей, дарит тепло и радость, надежду и любовь. В Рождестве заложена большая созидательная сила. Мы строим планы на будущее, загораемся новыми идеями и желаем их воплотить в жизнь. Пусть этот добрый настрой поможет преобразить Челябинскую область и нашу страну, изменить к лучшему мир вокруг нас», — подчеркнул Алексей Текслер.
Также губернатор пожелал жителям области благополучия и радостных дней в Новом году.