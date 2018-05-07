/ Отопление остается в квартирах Челябинска из-за холодной весны

Ночная температура никак не достигнет отметки в плюс 8 градусов.

Челябинцы могут не переживать: пока ночная температура не поднимается выше плюс 8 градусов, отопление в квартирах не отключат. Об этом заявили на аппаратном совещании главы города и руководитель управлений администрации. Решение подкреплено прогнозом Гидрометцентра. По их данным, ночная температура держится на уровне от плюс 2 до плюс 5.

У нас на повестке окончание отопительного сезона. Среднесуточной температуры, необходимой для этих действий, сейчас нет. Прогнозы никакие не даем. — рассказали сайту «Первый областной» директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергей Лобанов.

Напомним, что ночная температура выше плюс 8 градусов должна держаться как минимум 5 дней. Только после этого можно отключать отопление в населенном пункте.

Евгений Тефтелев предложил начинать отсчет уже сегодня. По данным регионального Гидрометцентра, это решение опрометчивое: выше плюс 5 температура в ближайшие дни не поднимется.