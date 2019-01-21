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/ 5 миллионов рублей за своевременную подготовку к отопительному сезону получил Челябинск

5 миллионов рублей за своевременную подготовку к отопительному сезону получил Челябинск

Средства направлены на подготовку к отопительному сезону в нынешнем году.
сегодня в 09:54
  |  Общество

Перед аппаратным совещанием в горадминистрации врио главы Челябинска Владимир Елистратов отметил, что за своевременную подготовку к отопительному сезону Челябинску направлено поощрение в размере 5 миллионов рублей.

На прошлой неделе было аппаратное совещание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Челябинск получил 5 миллионов рублей за своевременно подготовленный паспорт готовности к отопительному сезону. — отметил Владимир Елистратов.

Средства предназначены для реализации дополнительных мероприятий по модернизации и подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях. Решение о таком поощрении принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Считаю, что практика поощрения муниципалитетов, своевременно получающих паспорта готовности к отопительному сезону, будет стимулировать глав. Эти деньги надо направлять на улучшение подготовки к следующему отопительному сезону. И реализованная практика поощрения нами будет продолжена, чтобы минимизировать риски в будущем отопительном периоде. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

При этом Владимир Елистратов отметил, что Челябинском не были освоены 6,4 миллиона рублей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В связи с этим главы Тракторозаводского, Советского, Металлургического и Калининского районов получили поручение провести совещания по степени готовности реализации программы.

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