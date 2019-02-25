/ Челябинский «Баден-Баден» из системы отопления протекает по улице Болейко

«Источник» существует уже целый месяц.

Жители улицы Болейко могут наблюдать занимательную картину. Близ пешеходного моста на Заячьем острове, возле береговой линии, прорвало теплотрассу.

В зимний период там появляется такой котлованчик, в нем теплая вода. Она поступает в реку Миасс, и та не замерзает. Я пошутил, что у нас такой «Баден-Баден». Таких «источников» там два. Я подготовил направления в МУП ПОВВ и МУП ЧКТС, чтобы разобрались с этим. — прокомментировал сайту «Первый областной» депутат Александр Галкин.

Специалисты Горводоканала отметили, что это не канализация, а вода из систем теплоснабжения. Впрочем, жители Теплотеха даже не заметили заметили местный «источник», не смотря на то, что проблема длится уже целый месяц.

Месяц вода вытекает, а мы не в курсе! Но стоит признаться, проблем с отоплением нет. Правда, горячая вода из крана в ванной течет без напора, но это, наверное, по другим причинам. — поделилась с сайтом «Первый областной» жительница Теплотеха.

Разобраться с причиной появления «источника» предстоит специалистам тепловых сетей.