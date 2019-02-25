Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.51 -0.03 74.33 +0.03
Челябинск
сейчас
 
-18 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинский «Баден-Баден» из системы отопления протекает по улице Болейко

Челябинский «Баден-Баден» из системы отопления протекает по улице Болейко

«Источник» существует уже целый месяц.
сегодня в 17:44
  |  Общество

Жители улицы Болейко могут наблюдать занимательную картину. Близ пешеходного моста на Заячьем острове, возле береговой линии, прорвало теплотрассу.

В зимний период там появляется такой котлованчик, в нем теплая вода. Она поступает в реку Миасс, и та не замерзает. Я пошутил, что у нас такой «Баден-Баден». Таких «источников» там два. Я подготовил направления в МУП ПОВВ и МУП ЧКТС, чтобы разобрались с этим. — прокомментировал сайту «Первый областной» депутат Александр Галкин.

Специалисты Горводоканала отметили, что это не канализация, а вода из систем теплоснабжения. Впрочем, жители Теплотеха даже не заметили заметили местный «источник», не смотря на то, что проблема длится уже целый месяц.

Месяц вода вытекает, а мы не в курсе! Но стоит признаться, проблем с отоплением нет. Правда, горячая вода из крана в ванной течет без напора, но это, наверное, по другим причинам. — поделилась с сайтом «Первый областной» жительница Теплотеха.

Разобраться с причиной появления «источника» предстоит специалистам тепловых сетей.

Происшествия
Пожар, потоп и проблемы с отоплением произошли в один день в челябинской многоэтажке
09.12.2018
Пожар, потоп и проблемы с отоплением произошли в один день в челябинской многоэтажке
Общество
Борис Дубровский выделил деньги из бюджета на отопление южноуральцев
14.11.2018
Борис Дубровский выделил деньги из бюджета на отопление южноуральцев
Общество
В крупных городах Челябинской области с октября включают отопление
30.09.2018
В крупных городах Челябинской области с октября включают отопление
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Лабрадор-поводырь стала «глазами» для семьи из Челябинска
сегодня в 19:59
Лабрадор-поводырь стала «глазами» для семьи из Челябинска
Происшествия
Челябинцу, ударившему врача пинцетом, грозит уголовное дело
сегодня в 19:07
Челябинцу, ударившему врача пинцетом, грозит уголовное дело
Общество
О востребованности программы «Земский учитель» высказались сельские педагоги
сегодня в 18:40
О востребованности программы «Земский учитель» высказались сельские педагоги
Политика
Владимира Елистратова поддержат на голосовании представители «Единой России»
сегодня в 18:09
Владимира Елистратова поддержат на голосовании представители «Единой России»
Хоккей
«Трактор» провел открытую тренировки перед началом плей-офф
сегодня в 17:51
«Трактор» провел открытую тренировки перед началом плей-офф
Общество
Три тысячи наборов для новорожденных вручили в юбилейный год в Челябинской области
сегодня в 17:48
Три тысячи наборов для новорожденных вручили в юбилейный год в Челябинской области
Общество
Челябинский «Баден-Баден» из системы отопления протекает по улице Болейко
сегодня в 17:44
Челябинский «Баден-Баден» из системы отопления протекает по улице Болейко
Культура
Челябинская область и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве
сегодня в 17:43
Челябинская область и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6